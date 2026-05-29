La OTAN y la UE arremeten contra Rusia tras impacto de un dron en Rumania

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Rumania, un país miembro de la OTAN, acusó este viernes a Rusia de una «irresponsable escalada» tras la caída de un dron sobre un edificio residencial que causó dos heridos leves en Galati, cerca de su frontera con Ucrania.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan, convocó este viernes al Consejo Supremo Nacional de Defensa a raíz del impacto del dron, condenado también por la OTAN y la Unión Europea.

Esto es cuanto se sabe del impacto:

– ¿Qué ocurrió? –

Un dron ingresó en el espacio aéreo rumano y se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, dejando dos personas heridas levemente.

Según el ministerio de Defensa, Rusia atacó la madrugada del viernes con drones «objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania».

«Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano», informó en un comunicado.

El aparato «fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, lo que provocó un incendio al impactar», añadió.

– ¿Porqué el dron no fue interceptado? –

Las fuerzas rumanas no tuvieron tiempo suficiente para derribar el dron, afirmó un responsable de defensa, y añadió que no hubo «oportunidades realistas para neutralizarlo de forma segura».

«El tiempo del que disponíamos —cuatro minutos— fue extremadamente corto», declaró el general Gheorghe Maxim, del Comando Conjunto, en una rueda de prensa.

El presidente rumano, Nicusor Dan, dijo que la decisión de no intervenir se tomó «porque no se daban las condiciones necesarias para destruirlo sin poner en peligro la seguridad de la población civil».

– ¿Cómo respondieron Rumania y sus aliados? –

El presidente rumano convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa para «debatir las implicaciones del incidente más grave» que ha afectado a su territorio desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

«El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel nacional, aliado e internacional», señaló Dan.

La cancillería rumana convocó al embajador ruso en Bucarest.

«Este incidente constituye una grave e irresponsable escalada por parte de la Federación de Rusia», denunció el ministerio de Defensa.

Ese ministerio añadió que Bucarest había «solicitado medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones a Rumania».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció en X que «la guerra de agresión había cruzado otra línea roja» y expresó la «plena solidaridad» con el país.

Maia Sandu, la presidenta de Moldavia, un país situado entre Rumania y Ucrania y que también ha sufrido repetidas incursiones de drones en su territorio, consideró que Rusia representa un «peligro para todos».

A su vez, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, condenó «el comportamiento temerario de Rusia», mientras que el canciller de Francia, Jean-Noel Barrot, criticó un «acto irresponsable».

– ¿Que hará la OTAN? –

La alianza militar transatlántica condenó el «comportamiento irresponsable» de Rusia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este viernes que había asegurado al presidente Dan la «solidaridad absoluta» de la alianza.

«El comportamiento irresponsable de Rusia es un peligro para todos nosotros», escribió Rutte en redes sociales después de una llamada con el presidente rumano.

«Reafirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado», reforzó.

Otros países de la OTAN como Letonia, Estonia y Polonia están cada vez más expuestos a las incursiones en su territorio de drones de las partes beligerantes.

El máximo comandante militar de la OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, habló con el jefe del ejército de Rumania sobre el incidente, informó la alianza.

Fuentes de la OTAN señalaron que no había indicios si Bucarest pediría consultas de emergencia en virtud del Artículo Cuatro de la alianza.

Ese artículo determina que los miembros de la OTAN establecerán consultas «siempre que, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada».

Las consultas en virtud del artículo Cuatro se han convocado en tres ocasiones durante la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania.

La primera vez fue después de la invasión de Ucrania en 2022; la segunda, por parte de Polonia, tras las incursiones de drones rusos; y la tercera, por parte de Estonia, después de que cazas rusos violaran su espacio aéreo.

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