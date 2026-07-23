La petrolera TotalEnergies duplica sus beneficios por la guerra en Oriente Medio

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El gigante francés del petróleo y el gas TotalEnergies informó este jueves que su beneficio neto se duplicó en el segundo trimestre, ya que el conflicto en Oriente Medio impulsó los precios de los hidrocarburos.

TotalEnergies indicó en un comunicado que el beneficio neto ascendió a 5.400 millones de dólares en el periodo de abril a junio, frente a los 2.700 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

«En un entorno de precios elevados relacionado con el conflicto en Oriente Medio, TotalEnergies está capitalizando su modelo integrado y su diversificación», declaró el presidente ejecutivo, Patrick Pouyanné.

La empresa ya había registrado un fuerte aumento de su beneficio neto en los tres primeros meses del año, también impulsado por la escalada de los precios del petróleo y el gas, así como por sus actividades de comercialización.

El grupo señaló que su producción de petróleo y gas se benefició de un crecimiento orgánico de más del 4% interanual, vinculado al incremento de proyectos lanzados durante el último año en Brasil, Estados Unidos y Libia.

Estos «compensaron parcialmente» el impacto de las pérdidas de producción en Oriente Medio, lastradas por «las dificultades de acceso al estrecho de Ormuz», paso crucial para el comercio de hidrocarburos, indicó el grupo.

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