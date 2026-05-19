La población con empleo en Alemania cae hasta los 45,6 millones

2 minutos

Berlín, 19 may (EFE).- El número de personas con empleo en Alemania se situó en los tres primeros meses del año en alrededor de 45,6 millones, y descendió tanto respecto al trimestre anterior, como en términos interanuales.

Así, la cifra de ocupados retrocedió entre enero y marzo en 61.000 personas o, al igual que en los dos trimestres anteriores, un 0,1 %, corregidos los efectos estacionales, según datos provisionales publicados este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Sin desestacionalizar, el número de personas con empleo en el primer trimestre del año cayó en 486.000 o un 1,1 % respecto al trimestre anterior.

Aunque el descenso de la ocupación en los tres primeros meses del año es habitual por motivos estacionales, la caída a principios de 2026 superó en más de 100.000 personas a la media de los años 2023 a 2025 de 381.000 o un 0,8 menos %.

En términos interanuales, la cifra de empleados se contrajo en 157.000 o un 0,3 %.

En el tercer trimestre de 2025, el empleo había disminuido por primera vez desde el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, en 19.000 personas.

El anterior aumento de la ocupación en términos interanuales tras la crisis del coronavirus, alcanzó su máximo en el segundo trimestre de 2022, con 679.000 personas o un 1,5 % más, tras los cual se fue nivelando cada vez más.

Así, en el segundo trimestre de 2025, el nivel del año anterior sólo se había superado en 15.000 personas.

La evolución positiva del empleo sujeto a cotizaciones llegó a su fin en el último trimestre del año pasado y en los tres primeros meses de 2026 continuó la tendencia a la baja en términos interanuales.

Se siguió registrando un retroceso de la ocupación entre los asalariados con salarios marginales, de corta duración o con oportunidades de trabajo de remuneración mínima destinados a desempleados de larga duración para la integración en el mercado laboral.

La cifra de empleados por cuenta ajena retrocedió en el primer trimestre en 120.000 personas o un 0,3 % interanual, hasta los 42 millones, mientras que el número de trabajadores autónomos descendió en 37.000 o un 1,0 %, hasta 3,6 millones. EFE

egw/cg