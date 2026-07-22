La población de Cuba siguió disminuyendo en 2025

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La población de Cuba siguió disminuyendo en 2025, informó el martes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), destacando un saldo migratorio negativo y una tasa de fecundidad en su nivel más bajo en casi 70 años.

A finales de 2025, Cuba tenía 9.434.593 habitantes, indicó la ONEI en una nota difundida en sus redes sociales. La cifra representa 313.414 habitantes menos respecto al año anterior.

A finales de 2023, el país contaba con poco más de 10 millones de habitantes.

Las personas mayores de 60 años representan el 26,7% de la población, lo que convierte a Cuba en «el país más envejecido de América Latina y el Caribe».

En 2025, como en años anteriores, el saldo migratorio fue negativo (-245.264 personas). Al mismo tiempo, el número de defunciones representó «casi el doble» del número de nacimientos.

Cuba «pierde población incluso antes de contar la migración», destacó la ONEI.

Por segundo año consecutivo, la tasa de fecundidad se situó en 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja desde 1958, en vísperas de la revolución encabezada por Fidel Castro.

El tramo de la población en edad de trabajar ha perdido a más de 1,2 millones de personas en los últimos cinco años, marcados por una severa crisis económica y una ola migratoria sin precedentes en la historia reciente de la isla.

Esta crisis económica, producto del embargo estadounidense y de las debilidades estructurales de un sistema centralizado, se ha agravado aún más con la imposición por parte de Washington, desde enero, de un bloqueo petrolero y de una batería de sanciones que desorganizan toda la actividad del país.

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