La Policía colombiana decomisa 38.000 dólares que iban a ser usados para comprar votos

Bogotá, 3 mar (EFE).- Un total de 145 millones de pesos (unos 38.000 dólares) en efectivo fueron incautados en el departamento colombiano de La Guajira (norte) cuando, presuntamente, iban a ser destinados a la compra de votos para las elecciones legislativas del próximo domingo, informó este martes la Policía.

El operativo fue confirmado por el director de la institución, el general William Rincón, y realizado en un puesto de control ubicado en la carretera que comunica las localidades de Distracción y Cuestecitas.

«Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento (pueblo), lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales», detalló en X el alto oficial.

La compra de votos, conocida técnicamente en el Código Penal colombiano como corrupción al sufragante, suele intensificarse en vísperas de elecciones como las de este domingo 8 de marzo, jornada en la que los colombianos renovarán el Senado y la Cámara de Representantes, y también definirán los candidatos presidenciales de las coaliciones de izquierda, centro y derecha para la primera vuelta del 31 de mayo.

El fraude busca influir en los resultados mediante el intercambio de dinero, alimentos o materiales de construcción por votos.

Durante el procedimiento en La Guajira fueron capturados dos hombres que se movilizaban en un vehículo y puestos a disposición de la Fiscalía.

Uno de ellos fue identificado como Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

En el automotor también se halló propaganda política de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador, agregó el general Rincón.

A pesar de que las penas por la compra de votos pueden superar los ocho años de cárcel, el clientelismo político obliga a las fuerzas de seguridad a realizar operativos especiales para rastrear el flujo de grandes sumas de efectivo durante las campañas. EFE

