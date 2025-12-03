La presidenta de México anuncia un aumento del 13 % en el salario mínimo para 2025

1 minuto

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un aumento del salario mínimo del 13 % para 2026, el segundo de su mandato, en el que ha prometido que el sueldo básico alcanzará en 2030 para comprar 2,5 canastas básicas.

Con el incremento, el salario mínimo nacional alcanzará a partir de enero los 315,04 pesos diarios (17,26 dólares) a nivel nacional desde una cifra previa de 278,8 pesos (15,27 dólares).

“Una muy buena noticia. Un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México», declaró la mandataria en su conferencia de prensa matutina, pues el alza contó con el apoyo de todos los sectores implicados: Gobierno, sindicatos y empresarios. EFE

csr/rcf

(Foto) (Vídeo)