La presidenta encargada de Venezuela llega a la isla de Granada en su primer viaje internacional

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó el jueves a la isla de Granada en su primer viaje internacional al mando del país tras la caída de Nicolás Maduro.

Rodríguez llegó al aeropuerto Maurice Bishop en Saint George, capital de Granada, y fue recibida con honores por el canciller granadino, Joseph Andall, y el embajador de Granada en Venezuela, Hassan Hadeed, según imágenes de Venezolana de Televisión (VTV).

La televisión estatal informó de una «reunión de trabajo ampliada» entre Rodríguez y el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, en la sede del Parlamento del país insular, ubicado en el mar Caribe a unos 145 kilómetros de Venezuela.

Más tarde, Rodríguez indicó que en su primer viaje internacional como presidenta encargada actualizaron la «hoja de ruta» de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de Granada y Maduro, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Rodríguez asumió las riendas del país tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero.

«Me contenta mucho que podamos avanzar tareas de cooperación en educación, que abarquen materia de energía, de la ciencia, de los hidrocarburos, materia económica», apuntó sin ofrecer detalles de los acuerdos.

Las conversaciones «se han centrado exclusivamente en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Granada y Venezuela», afirmó por su parte Mitchell, según una traducción transmitida por VTV.

«Hemos abordado una serie de áreas transversales que van desde la energía, la agricultura, la educación, el comercio, el turismo, el transporte y la logística», agregó Mitchell.

La mandataria voló junto con una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Yván Gil y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Su visita oficial se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra, en otro paso en la normalización entre Washington y Caracas.

Maduro, que mandó con mano de hierro entre 2013 hasta su espectacular captura en enero, estrechó durante su gobierno los lazos con el país insular, considerado un aliado de Venezuela en el Caribe.

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