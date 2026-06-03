La primera ministra danesa presenta nuevo gobierno, con una mayoría de mujeres

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La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, presentó el miércoles su nuevo gobierno, que por primera vez en la historia de Dinamarca está compuesto por más mujeres que hombres.

Tras meses de conversaciones después de unas elecciones poco concluyentes en marzo, Frederiksen anunció el lunes que había logrado formar un gobierno en minoría entre el Partido Socialdemócrata, que ella dirige, el Partido Popular Socialista (SF), De Radikale (centroizquierda) y los Moderados (centro).

El miércoles, la primera ministra saliente anunció los nombres de los nuevos ministros.

«Es un gobierno con 21 ministros y, por primera vez en la historia de Dinamarca, ahora hay más ministras que ministros», anunció Frederiksen frente al palacio real de Amalienborg.

Once de los 21 ministros son mujeres y la lista incluye nombres ya presentes en el anterior gobierno de Frederiksen.

El líder de los Moderados, Lars Lokke Rasmussen, que se convirtió en figura clave tras las elecciones del 24 de marzo, conservó su cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

El martes, Frederiksen presentó un programa político en el que se comprometía a apoyar a las familias que luchan contra el aumento de los precios, al tiempo que prometía mantener una política de inmigración restrictiva.

En las elecciones de marzo, su formación registró su peor resultado desde 1903 pero siguió siendo el partido más votado con diferencia, con 38 escaños de los 179 del Parlamento.

Ni el bloque de izquierdas ni el de derechas alcanzó la mayoría en esos comicios.

Los cuatro partidos de la nueva coalición suman 82 escaños, por lo que el gobierno necesitará el apoyo de otras formaciones para aprobar leyes.

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