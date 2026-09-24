La primera ministra trinitense vuelve a ser «persona grata» en Venezuela

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La primera ministra de Trinidad y Tobago vuelve a ser persona grata en Venezuela, anunciaron ambos países tras un encuentro entre Kamla Persad-Bissessar y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU.

El Parlamento venezolano encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, declaró el año pasado persona non grata a la mandataria trinitense en plena crisis diplomática entre ambos países.

Rodríguez, que asumió el poder de forma interina en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, ha normalizado las relaciones de Venezuela con otros países tras años de aislamiento.

Las mandatarias «sostuvieron una cordial reunión de trabajo que marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales», detalla el comunicado conjunto publicado tras la reunión. Además, «reafirmaron los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen» a ambos países.

El texto detalla que acordaron agendar visitas oficiales en Caracas y Puerto España para «mantener un mecanismo de consulta directa al más alto nivel».

La parte venezolana indicó que Persad-Bissesar es «persona grata» en Venezuela, indica la publicación.

Persad-Bissessar apoyó el año pasado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y en particular recibió en Puerto España el buque de guerra USS Gravely.

Este operativo acabó en la captura de Maduro.

Rodríguez, quien había sido vicepresidenta de Maduro, se ha acercado nuevamente a Trinidad y Tobago, especialmente de la mano de millonarios acuerdos energéticos firmados para explotar yacimientos en la frontera marítima de ambos países.

«La amo. Espero reunirme con ella», confesó Persad-Bissessar a periodistas antes de su viaje a Nueva York.

En agosto Venezuela anunció acuerdos con British Petroleum (BP), la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Catar para continuar con la exploración del campo Lorán que alberga siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

Al respecto, Persad-Bissessar dijo que espera cerrar otros acuerdos con diversas compañías.

«No tengo ninguna duda de que el próximo año veremos gas natural (venezolano) llegando a Trinidad», subrayó.

str-pgf/bc/dga