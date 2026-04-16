La producción de hierro de la minera Vale sube un 3 % en el primer trimestre de 2026

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São Paulo, 16 abr (EFE).- La producción de hierro de la brasileña Vale, una de las mayores mineras del mundo, aumentó un 3 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, informó la empresa este jueves.

La cantidad de hierro producido alcanzó 69,6 millones de toneladas entre enero y marzo, un 22,9 % menos si se compara con el trimestre anterior, de acuerdo con el informe de Vale.

La empresa atribuyó el salto interanual en la producción al récord registrado en las minas de Brucutu y de Carajás, así como al desarrollo de proyectos como el de Capanema.

El año pasado, Vale produjo 336,1 millones de toneladas de hierro, un volumen un 2,6 % superior al de 2024.

Por otra parte, las ventas del que es el principal producto de Vale llegaron a las 68,7 millones de toneladas, un aumento interanual del 3,9 % impulsado por el crecimiento de la producción.

Más allá del hierro, la producción de cobre aumentó un 12,5 % interanual hasta llegar a las 102.000 toneladas, mientras que la del níquel subió un 12,3 % hasta las 49.300 toneladas.

En la misma línea, las ventas de estos minerales también crecieron; un 11,4 % en el caso del cobre y un 15,2 %, en el del níquel. EFE

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