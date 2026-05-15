La producción industrial de Colombia crece un 2,4 % en marzo

2 minutos

Bogotá, 15 may (EFE).- El Índice de Producción Industrial (IPI) de Colombia creció un 2,4 % en marzo de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, anunció este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En cuanto al crecimiento por sectores, tres de los cuatro que mide el DANE para este indicador registraron variaciones positivas liderados por el alza del 4,9 % en el suministro de electricidad y gas, seguido del 3,9 % de la industria manufacturera y el 2,8 % en captación, tratamiento y distribución de agua.

En contraste, el sector de explotación de minas y canteras tuvo una disminución de 4,5 %, según el DANE.

Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la fabricación de equipos de transporte (32,9 %), la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (28,7 %) y la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (17,1 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la fabricación de productos textiles (-15 %), la extracción de hulla (carbón de piedra) (-11,5 %) y la fabricación de aparatos y equipo eléctrico (-6,6 %).

Durante el primer trimestre del año, la producción industrial acumuló una bajada del 0,7 %, arrastrada principalmente por el retroceso del sector de explotación de minas y canteras, mientras que la manufactura, la electricidad y el agua registraron variaciones positivas.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta marzo, el IPI registró un crecimiento del 0,7 %, impulsado por el sector de suministro de electricidad y gas, el de industria manufacturera y el de captación, tratamiento y distribución de agua, en tanto que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos. EFE

enb/jga/seo