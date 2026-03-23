La quinta y última temporada de la comedia ‘Hacks’ se estrenará el 10 de abril

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 mar (EFE).- La quinta y última temporada de la comedia ‘Hacks’ se estrenará el próximo 10 de abril, anunció este lunes la plataforma HBO Max.

La nueva entrega retomará el regreso a Las Vegas de Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) para asegurar el legado de Deborah como comediante tras la publicación de noticias erróneas y poco halagüeñas que anunciaban su fallecimiento, según señaló el comunicado de HBO Max.

‘Hacks’ contará con los habituales de la serie, los ganadores de un Emmy por sus interpretaciones en la comedia Jean Smart, Hannah Einbinder y Paul W. Downs. También regresan Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo.

Además, la quinta temporada tendrá como artistas invitados a Robby Hoffman, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly y Christopher Briney, quien se une al reparto para el final.

Ganadora de 12 premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión, la serie explora una oscura relación de mentoría que se forma entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven de 25 años. EFE

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