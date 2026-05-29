La reina Margarita de Dinamarca sale del hospital tras ser ingresada por un trombo

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Copenhague, 29 may (EFE).- La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido dada de alta este viernes después de cuatro días ingresada en el Hospital del Reino en Copenhague, tras serle detectado un trombo en la zona de la cadera resultado de una caída anterior.

«Su majestad se encuentra bien, pero debe seguir tomándoselo con calma, al igual que cuando fue dada de alta el pasado 19 de mayo», informó en un comunicado la Casa Real danesa.

La reina abandonó el hospital después del mediodía para regresar a su casa en el palacio de Fredensborg (al norte de la capital), y la Casa Real seguirá «estudiando de forma continua» la posibilidad de que pueda participar en actos planeados.

Margarita fue hospitalizada el pasado lunes, seis días después de su anterior ingreso por una angina de pecho, que obligó a someterla a una angioplastia.

La Casa Real había informado de que se encontraba «bien dentro de las circunstancias» y que permanecería ingresada varios días.

Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales.

Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era «de por vida», apeló entonces para justificar su retirada a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación. EFE

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