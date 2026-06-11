La selección de Colombia llega a Guadalajara en ambiente festivo promovido por su afición

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Guadalajara (México), 10 jun (EFE).- Con música de cumbia y el apoyo de su afición, la selección de Colombia llegó este miércoles a Guadalajara donde tendrá su campamento base de cara a los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Decenas de personas con banderas, camisetas del equipo, trompetas y los típicos sombreros ‘vueltiao’ esperaron por varias horas afuera del hotel de concentración para ver a los jugadores.

El equipo Cafetero viajó a Guadalajara desde San Diego donde jugaron su último partido amistoso el domingo pasado contra Jordania a quien ganaron por marcador de 2-0.

La alegría colombiana llenó los alrededores del hotel con el himno de ese país y canciones que encendieron el ánimo del público que no dudó en bailar y cantar.

“¡Colombia, Colombia, Colombia!”, gritaron en cuanto vieron el autobús acercarse. Los gritos y la euforia fueron aumentando mientras los jugadores descendían del autobús y llegaron a su clímax cuando salió el centrocampista James Rodríguez.

Algunos niños acudieron con el álbum del Mundial bajo el brazo con la esperanza de recabar una firma de sus ídolos. Los más buscados por el público fueron el atacante Luis Daz y el arquero Camilo Vargas, un viejo conocido de Guadalajara pues juega en el equipo local, Atlas.

Los empleados del hotel dieron la bienvenida al equipo con una bandera de gran formato colocada en uno de los muros, globos amarillos, rojos y azules y música de mariachi.

Los integrantes del grupo de mariachi contaron a EFE que los jugadores se mostraron accesibles, se detuvieron a escucharlos y se animaron a ponerse unos sombreros de charro para cantar a viva voz la canción del ‘El rey’.

Luego de faltar a la cita mundialista en Catar 2022, Çolombia disputará su séptima Copa del Mundo a partir del Grupo K.

El 17 de junio debutará contra Uzbekistán, en Ciudad de México, el 23 de junio se medirá ante República Democrática del Congo, en Guadalajara y finalizará la fase de grupos contra Portugal, en Miami. EFE

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