La Serra da Estrela portuguesa, declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco

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Asunción, 5 jun (EFE).- El Parque Natural Serra da Estrela de Portugal, ubicado en el centro del país, fue declarado este viernes como Reservas de la Biosfera de la Unesco, tras una deliberación de la 38 sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, que se celebra en Paraguay.

Esta es la segunda designación que recibe la Serra da Estrela por parte del organismo internacional, luego de ser reconocida en julio de 2020 como Geoparque Mundial de la Unesco.

La nueva reserva, con sus 1.993 metros de altitud, es el punto más alto de Portugal continental y alberga más de 3.000 especies, incluidas 26 endémicas.EFE

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