La taiwanesa Evergreen confirma impacto sobre uno de sus buques en el estrecho de Ormuz

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Taipéi, 26 jun (EFE).- Un buque de la compañía taiwanesa Evergreen Marine fue impactado por un «objeto no identificado» este jueves durante su tránsito por el estrecho de Ormuz, confirmó la empresa este viernes sobre un incidente avanzado en la víspera por la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO).

En una breve declaración remitida a la bolsa de valores de Taiwán -donde cotiza-, la firma señaló que el buque Ever Lovely, perteneciente a su filial de Singapur, fue golpeado por un objeto desconocido mientras navegaba a unas 3,6 millas náuticas de Khwar Naiwah, en Omán.

El citado objeto impactó en el costado de estribor del puente de mando del barco.

«Tras una inspección preliminar de la tripulación, se detectaron daños en el alero y en las ventanas de la timonera, sin que se registraran incidencias para las personas, el buque ni la carga», indicó la compañía.

«El motor principal y los instrumentos de navegación funcionan con normalidad, sin problemas de navegabilidad, y el buque ya ha abandonado con seguridad el estrecho de Ormuz», agregó.

Este anuncio tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) dijera este jueves que un buque había sido alcanzado por un «proyectil desconocido» en ese paso marítimo.

En su comunicado, Evergreen Marine indicó que navegaba conforme a la ruta recomendada por UKMTO cuando sufrió el impacto.

Según la agencia, este sería el primer ataque registrado en la zona en ocho días y también el primero desde que Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, mientras negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Como parte de ese memorando, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

Dentro de este marco, Washington también suspendió por 60 días las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y permitió a Teherán vender su crudo en dólares por primera vez en décadas.

Según dos altos funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal, la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país persa. EFE

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