The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La tasa de desempleo en Italia bajó en enero al 5,1 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 4 mar (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en enero en el 5,1 %, lo que supone una disminución del 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior y una caída del 1,4 puntos interanual, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (Istat) en sus datos preliminares.

La tasa de ocupación llegó al 62,6 %, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre, manteniéndose invariable en comparación con el mismo mes del año anterior.

En enero de 2026, el número de ocupados ascendió a 24.181.000, con un aumento de los empleados fijos hasta los 16.455.000 y de los empleados temporales a 2.449.000, mientras que los autónomos crecieron hasta alcanzar los 5.277.000.

La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en 33,9 %, lo que supone 0,1 puntos porcentuales más que el mes anterior.

«El número de inactivos sube entre los 15-24 años, cae entre los 25-49 años y permanece sustancialmente estable entre quienes tienen al menos 50 años de edad», precisó el Istat en un comunicado.

Por su parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) disminuyó en 1,9 puntos porcentuales respecto a diciembre.EFE

csv/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR