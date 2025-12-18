La tasa de mortalidad infantil de Cuba aumenta 2,6 puntos en un año y cierra 2025 en 9,7

La Habana, 18 dic (EFE).- El Gobierno de Cuba informó este jueves que 2025 cerrará con una tasa de mortalidad infantil de 9,7 por cada 1.000 nacidos vivos, frente al 7,1 registrado el año previo, mientras avanzó una nueva caída de la población total.

Así lo dio a conocer el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, al intervenir en el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) donde reconoció el “deterioro” de ese indicador sanitario.

Marrero no ofreció cifras sobre la tasa de mortalidad materna registrada este año, la cual se incrementó un 4,9 % en 2024 con respecto al año anterior, acorde con el Ministerio de Salud Pública.

La tasa de mortalidad infantil refleja un importante incremento con respecto a los mínimos alcanzados por la isla en las últimas décadas (por debajo incluso de 4), y que la ubicaban a la cabeza de las Américas.

El jefe del Gobierno confirmó además que la población cubana se redujo de 9,7 millones de habitantes al cierre de 2024 a unos 9,6 millones en la actualidad. Explicó, asimismo, que la proyección para los próximos 25 años es a que siga disminuyendo hasta los 7,7 millones.

Se prevé de igual manera que la tendencia al envejecimiento, con un aumento de la población mayor de 60 años y más del 25,7 % actual a 36,4 % para 2050.

Los indicadores mantienen a la isla como uno de los países más envejecidos de la región. La población cubana ha decrecido, por la migración y la persistencia anual de un mayor número de muertes que nacimientos, acorde con datos oficiales.

Marrero presentó a los diputados cubanos, casi todos afiliados al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), un detallado informe sobre el programa gubernamental diseñado ante la grave crisis que atraviesa el país.

Dentro de los objetivos del área social incluidos en dicho plan, Marrero admitió que el plan de construcción de viviendas “no se cumple”, debido a “la baja producción de materiales de construcción, el déficit de cemento y acero”.

Llamó en ese sentido a transformar en viviendas los contenedores usados para la carga marítima, como “alternativa viable para este problema social”.

Cuba permanece sumida en un “escenario complejo” marcado por dificultades económicas y una crisis energética -sin solución a largo plazo- a la que se suma ahora la sanitaria, derivada de la actual epidemia de chikunguña y dengue. EFE

