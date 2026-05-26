La tecnológica Micron alcanza por primera vez el billón de dólares en capitalización

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Nueva York, 26 may (EFE).- La tecnológica estadounidense Micron, especializada en la fabricación de chips de memoria, alcanzó este martes por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil, tras dispararse un 17,2 % en Wall Street.

Según el medio especializado CNBC, la subida en bolsa de Micron está impulsada por la sólida demanda de sus chips de memoria en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El precio de la acción de Micron Technology se sitúa a las 15:15 GMT en 129 dólares por título, con un aumento del 17,2 % de su valor.

La subida en bolsa de Micron se produjo después de que la entidad financiera UBS incrementara el precio objetivo de los títulos de la compañía de 535 a 1.625 dólares por acción.

En un comunicado, la firma estima que Micron «seguirá revalorizándose a medida que se conozcan más detalles sobre los cambios estructurales que la IA ha impulsado en todo el sector de la memoria».

De acuerdo con CNBC, la alta demanda de IA ha derivado en una escasez mundial de memoria, lo que permite a empresas como Micron incrementar sus precios.

Las acciones de la compañía, que cotiza en el índice tecnológico Nasdaq, se han disparado en lo que va de año un 838 %.

La empresa es el único fabricante con sede en Estados Unidos de chips DRAM avanzados, que son claves para tecnologías como la IA, la computación de alto rendimiento o los vehículos autónomos.

El pasado junio, el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que la compañía invertiría 200.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación e investigación de semiconductores en el país.

Además, Micron construirá una segunda planta de última generación en Boise (en el estado de Idaho) y ampliará su fábrica en Manassas (Virginia) para trasladar tecnología clave actualmente producida en Taiwán. EFE

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