La UE califica elecciones de Perú como transparentes, sin fraude pese a «problemas graves»

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Lima, 14 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú afirmó este martes que las elecciones generales del domingo fueron transparentes, al no haber encontrado elementos objetivos para decir que hubo un fraude, pese a los «graves problemas» en el reparto del material electoral que llevó a grandes retrasos en algunos locales y la extensión de la jornada electoral al lunes en otros colegios.

«Nosotros no hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevados a estas alturas. Está claro que ha habido problemas graves, como el hecho de que trece centros electorales no hayan podido abrir», dijo en una rueda de prensa la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, durante la presentación del informe preliminar de observación.

Varios candidatos presidenciales, como el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que de momento sigue segundo a la espera del final del escrutinio, han afirmado, sin aportar pruebas concretas, que hubo fraude en los comicios tras los problemas logísticos presentados ese domingo.

La eurodiputada expuso que no han llegado a la misión «suficientes elementos para decir de alguna manera que la narrativa de fraude tendría motivos objetivos para ser desarrollada», pero aseguró que van a seguir observando todo el proceso, incluidas las eventuales denuncias públicas que puedan argumentar.

«Retrasos generalizados y el aplazamiento de las votaciones en trece locales de votación comprometieron unas elecciones, por lo demás bien organizadas», señaló Corrado sobre el informe preliminar de la misión, que entregará el informe final cuando el nuevo presidente asuma el cargo el 28 de julio.

El documento destaca que estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de Perú, «al llevarse a cabo como un marco jurídico reformado que planteó numerosos desafíos tanto para los votantes como para la administración electoral».

«La participación de 37 organizaciones políticas puso de manifiesto la fragmentación del sistema de partidos políticos», agregó.

Además, subrayó que los comicios se desarrollaron en un contexto de crisis política e institucional, con unas reformas recientes que suscitan inquietudes sobre el desequilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, con más poder tras la vuelta a la bicameralidad.

Extensión de horario electoral

La misión respaldó la decisión de las autoridades electorales peruanas de extender el horario de las elecciones hasta este lunes en los trece centros de votación que no pudieron abrir sus puertas el domingo por el retraso en el reparto del material electoral, pero indicó que se deben investigar la responsabilidad de los problemas logísticos.

«Las autoridades electorales adoptaron una decisión rápida y positiva al habilitar la votación en estos lugares el día siguiente, garantizando y dando prioridad al derecho al voto y a la participación de los 50.261 electores afectados. La misión observó la apertura de las urnas y el proceso de votación en todos estos centros el lunes», remarcó.

El informe también indicó que otros de los retos, fue la «extremadamente compleja» cédula electoral, que incluía 37 formaciones políticas y cinco elecciones distintas de manera simultánea, pero pudo observar en las mesas que su comprensión por parte de los votantes fue «buena» o «muy buena».

Pese a todos los retos logísticos, la misión destacó que los comicios fueron transparentes y el pueblo peruano salió a votar de forma cívica y pacífica. EFE

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