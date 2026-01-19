La UE expresa sus condolencias por el accidente ferroviario en España

Bruselas, 19 ene (EFE).- Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), donde al menos 21 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes, que causó además 24 heridos graves.

«Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su cuenta en X.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró «consternado» por el siniestro y compartió su «más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español».

«Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados», añadió Costa.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que sus pensamientos están «con todos los que han perdido la vida esta noche en Córdoba».

«Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles», señaló Metsola.

El accidente de ferrocarril ocurrió en Adamuz (Córdoba), donde por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.

El suceso es «raro y difícil de explicar», según aseguró a los medios el ministro de Transportes español, Óscar Puente, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura. EFE

