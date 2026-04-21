La UE presenta nuevo reglamento para importación de café y cacao a productores venezolanos

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Caracas, 21 abr (EFE).- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela presentó este martes a productores, exportadores, traders, comerciantes, entre otros, el nuevo reglamento de deforestación del bloque comunitario para la importación de café y cacao que comenzará a aplicarse a finales de este año.

«Es una oportunidad para ustedes si quieren exportar productos como el café, cacao a la Unión Europea, es un mercado atractivo», señaló la oficial de Relaciones Internacionales en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, María Madrid, en un seminario transmitido a través de Youtube.

Madrid explicó que la entrada en vigor de las Nuevas Normas de Deforestación de la UE será el próximo 31 de diciembre de 2026 para las grandes empresas, mientras que para los pequeños comerciantes y microempresas habrá una extensión de seis meses más para su aplicación.

Entre otras cosas, la funcionaria explicó que el reglamento se realizó luego de analizar los productos que tienen más impacto en la deforestación, entre ellos la carne bovina, la soja, la madera, el café, el cacao, el caucho y la palma de aceite, así como sus productos derivados.

El objetivo, prosiguió, es que estas mercancías se produzcan y lleguen a los mercados europeos libres de deforestación.

Además, dijo que los comerciantes, productores y agricultores deben cumplir con las leyes venezolanas, incluyendo los derechos humanos y laborales, así como el consentimiento libre, previo, informado para las comunidades indígenas donde se trabaje el café y el cacao.

Madrid indicó que los importadores europeos de estos artículos deben hacer una declaración de diligencia debida, en la que informen sobre la composición de la cadena de suministros, dónde fue producida la materia prima y si hubo o no deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

«Lo importante de este reglamento es la trazabilidad, es decir, que el operador de la UE, la empresa que importa el producto debe conocer su cadena de suministro», reiteró.

Madrid explicó que en el reglamento se introdujo un sistema de evaluación comparativa, en los que se dividen los países en tres categorías de riesgo, en el que Venezuela es considerado «riesgo estándar», con lo que las aduanas europeas controlarán el 3 % de la mercancía importada.

Durante la presentación, el oficial de Asuntos Comerciales de la UE en Venezuela, José Luis Socas, señaló que el año pasado el país suramericano exportó cinco millones de euros en café verde al bloque comunitario, lo que representó un incremento de 70 % con respecto a 2024.

Asimismo, dijo que Venezuela vendió 37 millones de euros en cacao a Europa, representando un 5 % de incremento en comparación con 2024. EFE

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