La UE quiere dar prioridad a grupos europeos en contratos digitales e IA

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La UE propuso este miércoles reservar algunos contratos digitales a los grupos europeos como parte de un paquete de medidas para reducir la dependencia de las empresas extranjeras en materia de inteligencia artificial (IA).

Bruselas quiere que los Estados miembros de la Unión Europea exijan a los proveedores de IA y de servicios en la nube una serie de garantías de soberanía para los contratos públicos.

Esos proveedores deberían por ejemplo mantener los datos en Europa y aplicar mecanismos estrictos en ámbitos delicados como la seguridad y la defensa.

La UE considera necesario actuar porque las empresas no comunitarias proporcionan más del 80% de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digitales.

En declaraciones a periodistas, la vicepresidenta de la comisión encargada de Tecnología, Henna Virkkunen, insistió en que no se excluye «a nadie», pero en sectores «muy críticos», como la defensa, es «muy importante» que los servicios queden en manos de los europeos.

Con todo, la mayoría de las licitaciones públicas seguirán abiertas a todas las empresas, precisó.

«Queremos asegurarnos de que, en los ámbitos críticos, siempre podamos controlar los servicios y los datos en Europa», afirmó Virkkunen.

«No queremos encontrarnos en una situación en la que alguien tenga lo que se conoce como un ‘interruptor de apagado’ para nuestros servicios», dijo.

Virkkunen no mencionó al presidente estadounidense Donald Trump, pero los europeos temen que éste pueda obligar a las empresas norteamericanas a suspender sus servicios en el continente si las tensiones transatlánticas se intensifican.

Las empresas tecnológicas estadounidenses proporcionan alrededor del 70% de los servicios en la nube en Europa.

El paquete de medidas sobre «soberanía tecnológica» también incluye impulsar los chips de fabricación europea y triplicar la capacidad de los centros de datos de la UE en los próximos cinco a siete años para que el bloque siga en la carrera de la inteligencia artificial frente a China y Estados Unidos.

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