La UE sanciona a siete militares y paramilitares por la guerra civil en Sudán

2 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron este jueves sancionar a un total de siete personas, cinco de ellas pertenecientes al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y dos integrantes las Fuerzas Armadas Sudanesas, por su actuaciones en la guerra civil que vive el país.

Según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado, entre las personas sancionadas que forman parte de las FAR se encuentra Algoney Hamdan Dagalo Musa, hermano del líder del grupo paramilitar, así como generales de brigada, comandantes y otros miembros del grupo.

Además, estas sanciones se aplican también a otros individuos que apoyan a las FAS, incluido el comandante de la milicia islamista Batallón Baraa bin Malik, Al-Misbah Abu Zaid Talha.

«Durante casi tres años, el conflicto en Sudán ha causado la pérdida de miles de vidas e inmensas penurias al pueblo sudanés, y ha representado una grave amenaza para la estabilidad y la seguridad en toda la región», señala la institución, en la que están representados todos los Estados miembros de la UE.

La responsabilidad de esta guerra, añade el Consejo, «sigue recayendo sobre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), así como sobre sus respectivas milicias afiliadas».

Con la decisión de hoy, el régimen de sanciones del bloque contra Sudán se aplica ahora a 18 personas y ocho entidades. Los individuos afectados están sujetos a la congelación de activos y tampoco pueden entrar en territorio de la UE, al tiempo que «se prohíbe el suministro de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a ellas o en su beneficio».

Por último, el club ha subrayado que «sigue participando activamente, incluso al más alto nivel, en los esfuerzos para encontrar una solución sostenible al conflicto y seguirá empleando, e intensificando siempre que sea posible, todos los instrumentos de política exterior a su disposición —incluidas, cuando proceda, sanciones selectivas— para lograr una solución pacífica a la crisis». EFE

asa/ahg/jlp