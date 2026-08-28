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La UE y la OTAN transmiten sus condolencias a Noruega por la muerte de Harald V

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Bruselas, 28 ago (EFE).- Los líderes de la Unión Europea y de la OTAN transmitieron este viernes sus condolencias a la Casa Real noruega y al pueblo noruego tras la muerte del rey de Noruega Harald V, de 89 años, de quien destacaron su europeísmo y su compromiso con la Alianza Atlántica.

«Durante más de tres décadas, sirvió a su país con calidez, humildad y un sentido inquebrantable del deber. En momentos de alegría y tristeza, unió a los noruegos. Era un auténtico europeo y sirvió a su pueblo durante toda su vida», escribió en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recordó que el lema que Harald V adoptó como monarca fue «Todo por Noruega».

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que Harald V dedicó su vida al servicio del pueblo noruego y gozaba de un gran prestigio tanto en su país como en el extranjero. «Su servicio será recordado con gran respeto», añadió.

Desde la OTAN, el secretario general, Mark Rutte, subrayó que se trataba de «un líder dedicado» cuyas raíces militares le convirtieron en «un defensor de las Fuerzas Armadas noruegas y un amigo de la Alianza Atlántica», al tiempo que transmitió sus condolencias a la Casa Real noruega y al país. EFE

lzu/lpc/alf

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