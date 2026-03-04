Lanzada en Países Bajos la plataforma Office.eu, alternativa europea a Microsoft Office

2 minutos

La Haya, 4 mar (EFE).- La plataforma Office.eu, alternativa europea a las estadounidenses Microsoft Office y Google Workspace, fue lanzada oficialmente este miércoles en Países Bajos para reforzar la soberanía digital de Europa y ofrecer a empresas e instituciones mayor control sobre sus datos.

El servicio, desarrollado con tecnología de código abierto y alojado completamente en centros de datos europeos, busca reducir la dependencia del ‘software’ estadounidense y garantizar que la información de los usuarios permanezca bajo jurisdicción europea.

“Durante muchos años Europa ha dependido de ‘software’ estadounidense y eso ha creado un cierto riesgo de dependencia, además de que hemos cedido el control de nuestros propios datos”, afirmó el director ejecutivo de la empresa, Maarten Roelfs, en la ciudad neerlandesa de La Haya.

Según explicó, la plataforma pretende ofrecer una alternativa “europea sólida, con soberanía, privacidad y transparencia en su núcleo”.

Office.eu integra herramientas de edición de documentos, colaboración en línea y almacenamiento seguro de datos y está diseñada para “cumplir plenamente” con la normativa europea de protección de datos.

El lanzamiento coincide con la creciente preocupación en Europa por la dependencia tecnológica y el control de la infraestructura digital, en pleno debate sobre seguridad de los datos.

La plataforma ha sido probada en los últimos meses por usuarios iniciales en varios países europeos y actualmente se está desplegando por invitación para clientes seleccionados que solicitaron acceso.

La empresa prevé un lanzamiento más amplio en Europa durante el segundo trimestre de 2026. “Office.eu es 100 % de propiedad europea”, añadió el director.

Roelfs aseguró que el sistema permite una transición sencilla desde plataformas existentes como Microsoft 365 o Google Workspace y que los precios serán comparables a los de otras alternativas del mercado.

Office.eu está parcialmente construido sobre Nextcloud, una plataforma europea de código abierto, y ofrece servicios de correo electrónico, gestión de documentos y herramientas de colaboración para empresas y usuarios particulares.

Fundada en 2024, la empresa comenzó a operar a principios de este año y espera atraer a clientes en toda Europa, especialmente entre pequeñas y medianas empresas interesadas en soluciones digitales alojadas dentro del continente. EFE

