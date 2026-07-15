Las acciones de IBM caen ante el anuncio de resultados negativos

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Las acciones de IBM caían un 25% el martes, después de que el gigante estadounidense de tecnología publicara resultados preliminares decepcionantes de su segundo trimestre fiscal.

La empresa indicó que los malos resultados se deben a un cambio en el gasto de los clientes, enfocados ahora en la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial.

Hacia las 14H20 GMT, la acción de IBM caía 25,3%, a 216,8 dólares.

La compañía informática indicó que sus ingresos para el periodo de tres meses terminado en junio fueron de 17.200 millones de dólares, con un alza de apenas 1%.

«No nos adaptamos ni nos movimos lo suficientemente rápido», declaró el director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, en una carta a sus inversores.

La carrera global de las compañías tecnológicas para construir infraestructura para IA ha aumentado la demanda de servidores, procesadores de memoria y sistemas de almacenamiento, lo que ha encarecido los precios y creado escasez de suministros en la industria.

IBM señaló que hacia el final de junio, muchos de sus grandes clientes corporativos se apresuraron a adquirir hardware para adelantarse al aumento de los precios.

Ese afán alejó el gasto de la línea de servidores centrales (mainframe) de IBM, con un mayor margen de ganancia, y del software relacionado.

Las preocupaciones sobre ciberseguridad en el sector, aseguró IBM, también distrajeron a los clientes durante el trimestre, y un número significativo de acuerdos no fue cerrado a tiempo.

El negocio de infraestructura, que incluye la línea de servidores de IBM, tuvo una caída en ingresos de 7%.

Los ingresos por software crecieron 5%, una cifra por debajo de las expectativas.

En el lado positivo, la unidad Red Hat, que vende softwares de fuente abierta, registró un aumento en ingresos de 11%.

Y el negocio de servidores y almacenamiento distinto a los servidores centrales subió 37%.

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