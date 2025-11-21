Las artistas femeninas más caras de la historia

2 minutos

Madrid/Redacción Internacional, 20 nov (EFE).- La pintura de la mexicana Frida Kahlo ‘El Sueño (La cama)’ se convirtió en la obra de arte realizada por una mujer más cara de la historia al ser subastada este jueves en Nueva York por 54,7 millones de dólares.

Hasta el momento, el récord pertenecía a ‘Jimson Weed/White Flower No’, de la artista estadounidense Georgia O´Keeffe, que se vendió en 44 millones de dólares.

Kahlo ya ostentaba el tercer puesto en el podio con su obra ‘Diego y yo’, vendido por 34,9 millones de dólares.

La mujer viva que ha logrado el mayor precio de venta es la sudafricana Marlen Dumas con su obra ‘Miss January’, por 13,6 millones de dólares este año.

A continuación, esta es la relación de las pinturas realizadas por mujeres vendidas por mayor valor:

– ‘El Sueño (La cama)’ de Frida Kahlo, por 54,7 millones de dólares en 2025.

– ‘Jimson Weed/White Flower No’ de Georgia O’Keeffe, por 44 millones de dólares en 2014.

– ‘Diego y yo’ de Frida Kahlo, por 34,9 millones de dólares en 2021.

– ‘Untitled’ de Joan Mitchell, por 29,1 millones de dólares en 2023.

– ‘Les Distractions de Dagobert’ de Leonora Carrigton, por 28,4 millones de dólares en 2024.

– ‘Portrait de Marjorie Ferry’ de Tamara de Lempicka, por 21,2 millones de dólares en 2020.

– ‘Grey Stone II’ de Agnes Martin, por 18,7 millones de dólares en 2023.

– ‘Untitled #44’ de Agnes Martin, por 17,7 millones de dólares en 2021.

– ‘City Landscape’ de Joan Mitchell, por 17 millones de dólares en 2024.

– ‘Sunflower’ de Joan Mitchell, por 16,7 millones de dólares en 2025.

– ‘Miss January’ de Marlene Dumas, por 13,6 millones de dólares en 2025. EFE

