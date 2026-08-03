Las autoridades de Gaza aseguran que han encontrado 112 cuerpos entre los escombros

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Las autoridades de Gaza dijeron el sábado que habían recuperado los restos de otras 112 personas entre los escombros, tras más de dos años de bombardeos israelíes.

La agencia de defensa civil de Gaza señaló que hallaron los restos o partes de cuerpos luego de 136 horas de excavaciones, principalmente usando las manos, en Sabra, un barrio del sur de la ciudad de Gaza.

Entre los restos se encontraban los de 40 niños, 38 mujeres y siete personas que tenían discapacidades físicas, según la agencia, que actúa como servicio de rescate bajo el mando de Hamás.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que respaldó la operación, que se llevó a cabo por casi dos semanas.

«Durante más de dos años y medio, miles de familias en Gaza han vivido con dolor e incertidumbre, esperando la oportunidad de recuperar los restos de sus seres queridos, llorarlos y darles sepultura con dignidad», declaró Amani Al-Naouq, la portavoz del CICR en Gaza.

«La búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación de restos humanos es una cuestión humanitaria de importancia crítica», dijo a la AFP.

El coronel Mohamed Abu Dan, responsable del lugar por parte de la agencia de defensa civil, afirmó que el equipo aún no ha encontrado otros 157 cuerpos que se cree están bajo los escombros.

Describió la búsqueda como ardua, con equipos que revisan a mano el concreto destruido y el metal retorcido.

Los restos de miles de personas siguen sin localizarse en Gaza. Se cree que muchos de ellos quedaron sepultados bajo los escombros luego de los intensos bombardeos aéreos israelíes.

Las restricciones impuestas a los medios de comunicación y el acceso limitado en Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente las cifras o cubrir libremente la violencia.

El ministerio de Sanidad, administrado por Hamás, ha reportado la muerte de más de 73.300 personas en la guerra, una cifra que Naciones Unidas considera fiable.

La guerra estalló cuando milicianos de Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.221 personas y secuestrando a otras 251 en Gaza, en el ataque más mortífero contra la población israelí desde la creación del estado en 1948.

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