Las bolsas asiáticas se desploman por la IA, la guerra y la escalada del petróleo

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Las bolsas asiáticas se desplomaron este viernes sacudidas por una tormenta perfecta provocada por el recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio, la subida del barril petróleo por encima de los 100 dólares y las preocupaciones sobre el auge de las inversiones en inteligencia artificial.

Si bien en el pasado los operadores han podido contrarrestar las malas noticias en un área enfocándose en los aspectos positivos en otras, los analistas señalaron que ahora les cuesta mucho apagar incendios en tres frentes simultáneos.

A mitad de jornada, el índice japonés Nikkei caía un 3% hasta los 64.414 puntos, mientras que el surcoreano Kospi se desplomaba un 3,78%.

La Bolsa de Sídney bajaba un 0,55%, la de Taipéi un 0,83% y el índice Hang Seng de Hong Kong un 1,13%.

Los resultados de la víspera de los gigantes estadounidenses Alphabet y Tesla han agravado las preocupaciones del mercado sobre las perspectivas de rentabilidad relacionadas con la IA.

Alphabet, la empresa matriz de Google, cedió casi un 7% en Wall Street a pesar de un trimestre de fuerte crecimiento en los ingresos impulsado por la computación en la nube, ya que a los inversionistas les preocupan más sus gastos de inversión cada vez más masivos en esta tecnología de vanguardia.

Esto lastró en Asia a los valores relacionados con los semiconductores, pesos pesados de la bolsa tanto en Tokio como en Seúl: los líderes surcoreanos en chips de memoria, Samsung Electronics y SK hynix, se hundieron más del 4% cada uno.

Esta crisis en torno a la inteligencia artificial se vio agravada por nuevas preocupaciones de que la reescalada de las hostilidades en Oriente Medio vuelva a avivar la inflación y obligue a los bancos a subir las tasas de interés.

Una tregua entre Estados Unidos e Irán del mes pasado provocó entonces una fuerte caída en los precios del petróleo y alivió los temores de que los bancos centrales subieran las tasas de interés.

Sin embargo, las nuevas represalias entre ambos países, junto con la noticia de que los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron en el mar Rojo a la lucha junto a Teherán, hicieron que el crudo Brent se disparara un 7% la víspera hasta superar los 100 dólares, nivel que mantiene este viernes.

dan/hol/arm/cr