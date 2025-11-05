Las bolsas de Corea del Sur y Japón caen por temor a una burbuja de la IA

Las acciones cayeron el miércoles en Corea del Sur y Japón por temor a una valoración excesiva de la inteligencia artificial (IA) que llevó a bajas de más de 5% en los gigantes de los semiconductores Samsung y SK hynix.

El índice referencial Kospi, de Seúl, registraba un retroceso de 5,2%, mientras el Nikkei de Tokio perdía 4,7% en el comercio matinal.

Las caídas se dieron tras una sesión pesimista de Wall Street debido a la creciente especulación de que un reciente repunte tecnológico podría haber ido demasiado lejos y que una corrección dolorosa podría estar en camino.

Samsung Electronics bajaba 5,4% y SK hynix sucumbía más de 7%. Ambas firmas están entre los principales fabricantes mundiales de semiconductores.

Las acciones de Samsung se han disparado más de 85% desde comienzos del año, impulsadas por la IA, incluso tomando en cuenta las bajas del miércoles.

Las inversiones masivas en la IA han ayudado a impulsar el auge mundial de las acciones tecnológicas, cuyas valuaciones han alcanzado altas históricas.

Las bajas en Seúl y Tokio se dieron luego de una masiva venta global el martes, cuando los inversionistas evaluaron el reciente repunte tecnológico de Wall Street frente a los crecientes temores de una burbuja de IA.

Se prevé que los gastos relacionados con IA alcancen 1,5 billones de dólares para este año, según la firma estadounidense de investigación Gartner, y más de 2 billones en 2026, casi el 2% del PIB mundial.

