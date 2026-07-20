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Las bolsas europeas cierran sin grandes movimientos

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Las bolsas europeas cerraron la jornada este lunes sin grandes movimientos al inicio de una semana en la que los inversores están a la expectativa de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves y el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio.

París subió 0,02%, Fráncfort ganó 0,06%, Londres registró una caída de 0,71% y Milán cedió 0,04%. 

Por su parte, la bolsa de Madrid cerró con pérdidas marginales de 0,06%. 

st/max/nth/an/mab

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