Las bolsas europeas cierran sin grandes movimientos

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Las bolsas europeas cerraron la jornada este lunes sin grandes movimientos al inicio de una semana en la que los inversores están a la expectativa de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves y el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio.

París subió 0,02%, Fráncfort ganó 0,06%, Londres registró una caída de 0,71% y Milán cedió 0,04%.

Por su parte, la bolsa de Madrid cerró con pérdidas marginales de 0,06%.

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