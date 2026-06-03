Las cuatro mayores hoteleras en Cuba dejan total o parcialmente la isla en una semana

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La Habana, 3 jun (EFE).- La salida parcial de Cuba de la hotelera española Meliá, la mayor operadora extranjera en el sector, es el cuarto anuncio de este tipo en apenas una semana tras las decisiones de la también española Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International.

Estos movimientos, con consecuencias económicas tanto para las cadenas como para Cuba, están directamente ligados con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano y la sanción una semana después al conglomerado empresarial del ejército cubano, Gaesa.

Meliá anunció que deja de operar y comercializar «de forma inmediata» quince de los 35 hoteles a su cargo en Cuba (todos los establecimientos son de propiedad estatal en la isla, pero muchos son gestionados por cadenas internacionales), alegando «circunstancias sobrevenidas ajenas» ligadas al «contexto geopolítico social, legal y económico».

La decisión llega apenas un día después de que trascendiese que Archipelago International, a cargo de recientes proyectos de gran visibilidad como el Grand Aston, en pleno Malecón habanero, abandonaba la gestión de los seis hoteles que operaba.

El martes fue Iberostar la que anunció que había decidido quedarse en Cuba con tan sólo 6 de los 18 establecimientos que manejaba hasta la fecha. La cadena dejó gestionar, comercializar y promocionar hoteles insignia como el Selection La habana o el Grand Packard.

Iberostar se refirió a la necesidad de «adaptación al entorno regulatorio internacional» y explicó que abandonaba las instalaciones propiedad de Gaviota, la empresa turística de Gaesa, pero que permanecía en la gestión de los que tienen como propietarios a Cubanacan y Caribe, ambas empresas del Ministerio de Turismo.

La primera cadena en tomar una decisión, sin embargo, fue la canadiense Blue Diamond, que operaba alrededor de una quincena de hoteles en la isla, principalmente en La Habana y en Cayo Largo del Sur. Al igual que Archipelago International, decidió abandonar completamente la isla.

Incertidumbre

Es incierto qué va a suceder con el cerca de medio centenar de instalaciones hoteleras que han dejado de operar las hoteleras internacionales.

EFE solicitó una respuesta al Ministerio de Turismo y a la empresa Gaviota pero hasta el momento no la ha recibido.

Una opción sería que Gaviota o alguna entidad del Estado cubano asumieran su gestión directa.

También, se podría buscar algún operador internacional que no tema verse afectado por las sanciones estadounidenses.

Asimismo, sería posible cerrar estos establecimientos de forma temporal, hasta que las condiciones externas cambien, teniendo en cuenta que la demanda se ha derrumbado en los últimos meses por la situación geopolítica y que muchas instalaciones se habían clausurado ya por motivos de ahorro energético frente al bloqueo petrolero de EE.UU.

En los cuatro primeros meses del año Cuba recibió apenas 328.608 turistas internacionales, un 55,8 % menos que en el mismo período del ejercicio previo, tras un abril con apenas 30.551 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El turismo se encontraba ya en crisis en 2025, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la pandemia), con 1,8 millones de visitantes.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas. EFE

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