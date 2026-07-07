Las deportaciones de salvadoreños se dispararon más del 90 % en primer trimestre de 2026

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San Salvador, 7 jul (EFE).- Un total de 5.351 salvadoreños fueron deportados en el primer trimestre de este año, un 90,2 % más que los 2.813 del mismo lapso de 2025, un alza impulsada por los retornos desde EE.UU., de acuerdo con datos oficiales consultados este martes.

Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y marzo del año en curso se registraron al menos 5.351 retornos desde Estados Unidos, México y otros países no especificados, 2.538 registros más que igual período del año anterior.

Entre enero y marzo de 2026, las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos casi se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado, saltando de 2.547 a 5.033 casos, lo que representa un incremento de 2.486 casos, es decir un 97,6 %.

En el caso de México, se dio una baja de 27 casos al pasar de 253 en 2025 a 226 en 2026, registros que equivalen al 10,7 %, mientras que los retornos provenientes de otros países aumentaron de 13 a 92 personas, para un crecimiento del 607,7 %.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 fueron deportados 16.051 salvadoreños, un 7,1 % más que el año anterior (14.986). EFE

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