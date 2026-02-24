Las ganancias netas de MercadoLibre crecieron un 4,5 % en 2025

2 minutos

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, desde ganancias netas por 1.911 millones de dólares en 2024, lo que ha supuesto una mejora del 4,5 %.

De acuerdo con el informe de resultados presentado este martes por la empresa, en el cuarto trimestre del año pasado registró un beneficio neto de 559 millones de dólares, un 13 % por debajo de la ganancia por 639 millones de dólares en igual periodo de 2024.

«El año pasado demostró que el ecosistema de MercadoLibre está más sólido que nunca», aseguró la compañía, cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales tecnológicas del mundo.

La compañía resaltó que en 2025 su «enfoque en la experiencia del cliente se tradujo en un sólido desempeño financiero».

Según sus resultados financieros, la multinacional latinoamericana acumuló en 2025 ingresos netos por 28.893 millones de dólares, frente a ingresos netos en 2024 por 20.777 millones de dólares, lo que supone un incremento del 39 %.

La empresa informó que en el cuarto trimestre del año pasado obtuvo ingresos netos por 8.759 millones de dólares, frente a ingresos por 6.059 millones de dólares entre octubre y diciembre de 2024, lo que supuso un alza interanual del 44,5 %.

MercadoLibre precisó que en el cuatro trimestre de 2025 obtuvo ingresos netos por 4.978 millones de dólares en el segmento del comercio electrónico y por 3.781 millones en el segmento ‘fintech’ (servicios financieros basados en la tecnología).

En tanto, el beneficio operativo acumulado en 2025 fue de 3.201 millones de dólares, frente una ganancia operativa de 2.631 millones en 2024.

En el cuarto trimestre el beneficio operativo fue de 889 millones de dólares, frente a una ganancia operativa por 820 millones de dólares en igual periodo de 2024.

Con respecto a clientes, MercadoLibre alcanzó al 31 de diciembre pasado los 121 millones de compradores activos únicos, frente a los 100 millones de finales de 2024, mientras que el número de usuarios ‘fintech’ subió a 78 millones, desde 61 millones sobre el cierre de 2024.

Fundada en 1999, MercadoLibre opera en 18 países de América Latina y sus principales mercados son Brasil, Argentina y México. EFE

nk/sbb