Las lluvias amainan en Bali y zonas cercanas tras dejar 19 muertos por inundaciones

Yakarta, 11 sep (EFE).- Las lluvias amainaron este jueves en la turística isla indonesia de Bali y en zonas cercanas, después de causar fuertes inundaciones en las últimas horas por las que han muerto al menos 19 personas y 5 siguen desaparecidas.

La Agencia Provincial de Gestión de Desastres de Bali, donde hay 14 víctimas mortales y dos personas en paradero desconocido, informó hoy en un comunicado que áreas de seis regencias (divisiones administrativas) de la isla siguen inundadas y han sufrido deslizamientos de tierra.

Denpasar, la capital balinesa, donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales de Indonesia, registra 81 zonas anegadas y un edificio derrumbado por acumulación de agua.

Más construcciones colapsaron en Badung, Gianyar y Karangasem, hasta alcanzar la decena, y en las dos últimas regencias, situadas en el sureste y el este de Bali, varios puentes cayeron o quedaron dañados.

Los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Bali, el enclave turístico por excelencia de Indonesia, y de otros tres en la provincia vecina de Nusa Tenggara Occidental, donde las autoridades reportaron al menos cinco muertos por las inundaciones.

Intensas precipitaciones se registraron en Bali y zonas cercanas durante la noche del martes y hasta la tarde del miércoles, lo cual llevó a la agencia de rescates Basarnas a emitir alertas por potenciales peligros asociados a las lluvias.

El temporal se ha moderado este jueves, como pronosticó la víspera la agencia meteorológica indonesia (BMKG), toda vez que las precipitaciones han disminuido, como también lo han hecho los niveles de agua acumulada en las zonas afectadas por inundaciones. EFE

