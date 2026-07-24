Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor

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París, 24 jul (EFE).- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).

La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha, según SpF.

Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra en este último caso similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.

Entre los menores la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.

Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).

En la región parisina, las muertes por ahogamiento aumentaron de 14 a 35 en el mismo periodo del año, mientras que en el departamento de Sena y Marne pasaron de cinco a quince.

Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron, al pasar de 31 a 60. EFE

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