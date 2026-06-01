Las negociaciones Irán-EEUU se tambalean mientras Israel avanza en Líbano

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Las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio parecen cada vez más comprometidas, después de que la agencia de noticias iraní Tasnim afirmara el lunes que Teherán rompió el diálogo indirecto con Washington ante la ofensiva israelí en Líbano.

Irán acusó a Estados Unidos de violar de nuevo el frágil alto el fuego alcanzado el 8 de abril, tras los ataques estadounidenses de este fin de semana, a los que siguieron represalias militares iraníes.

La decisión de suspender las negociaciones fue tomada, según Tasnim, debido a los «crímenes» que Israel «sigue cometiendo» en Líbano y a las violaciones «en todos los frentes» de la tregua.

«El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores», precisó el medio de comunicación iraní.

Fuentes diplomáticas indicaron a la AFP que el lunes está prevista una reunión de emergencia sobre Líbano en el Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de Francia, que declaró el domingo que «nada justifica la grave escalada que se está produciendo» en ese país.

Las fuerzas israelíes, que afirman querer «eliminar» al grupo proiraní Hezbolá, han avanzado en el territorio libanés como nunca en más de 25 años.

Irán recordó el lunes, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que un alto el fuego en Líbano es «una condición esencial para cualquier acuerdo».

– Drones «hostiles» –

Las negociaciones indirectas para poner fin a la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, llevan semanas estancadas.

Más aún después de que Teherán reiterase el lunes que su programa nuclear no formaba parte de «esta etapa» de las conversaciones, contrariamente a las expectativas de Donald Trump, quien afirmó el domingo por la noche que un memorando de entendimiento debería estipular «muy claramente que Irán no tendrá un arma nuclear».

El ejército estadounidense anunció haber llevado a cabo una nueva oleada de bombardeos «defensivos» el sábado y el domingo en el sur de Irán, la tercera en algo más de una semana.

Estos bombardeos tuvieron como objetivo sistemas de radar y de control de drones en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, precisó en X el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom).

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní, sin precisar su ubicación.

Kuwait indicó que su defensa aérea interceptó misiles y drones «hostiles», atribuyendo esos ataques a Irán.

El conflicto ha provocado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo, que volvieron a dispararse este lunes ante el recrudecimiento de las tensiones.

Hacia las 14H05 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto, subía 6,60% hasta los 97,13 dólares, y el de West Texas Intermediate, con entrega en julio, subía un 7,62% hasta los 94,02 dólares.

Desde finales de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, una ruta marítima fundamental para el transporte mundial de hidrocarburos, y Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, prometió el lunes durante una conversación telefónica con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que su país facilitaría el paso por el estrecho a los buques japoneses.

– Más firmeza –

Irán y Estados Unidos parecían estar cerca de un acuerdo los últimos días, pero el diario New York Times informó el sábado de que el presidente Donald Trump había endurecido su propuesta negociadora con Irán.

Según el medio estadounidense Axios, Trump, cuya prioridad declarada es poner fin al programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz, pidió más firmeza por parte de sus negociadores.

La cadena CBS reportó el domingo que la nueva propuesta estadounidense prevé una prolongación del alto el fuego de 60 días con cláusulas que contemplan la reapertura de Ormuz y un marco para reanudar las negociaciones nucleares.

Irán, que reivindica el derecho a un programa nuclear civil, desmiente querer dotarse de un arma atómica, pese a las sospechas en ese sentido de Estados Unidos y otros países.

Teherán pretende abordar ese tema en una segunda fase, en caso de un acuerdo con Washington, y exige el levantamiento inmediato de las sanciones en su contra.

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