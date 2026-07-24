Las principales bolsas de Asia se hunden ante los nuevos aranceles de Trump

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Bangkok, 24 jul (EFE).- Los principales mercados bursátiles de Asia registraban este viernes importantes pérdidas, superiores al 5 % en el caso de Seúl, arrastrados por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición inminente de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 60 países.

Los nuevos gravámenes, de entre el 10 y el 12,5 %, entraron en vigor a las 00:01 del viernes, hora del Este de EE.UU. (06:01 GMT), en sustitución del arancel global temporal del 10 %.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

Seúl, con caídas de más de 5 %

El parqué surcoreano, donde las empresas de semiconductores tienen un gran peso, registraba las caídas más dramáticas de la región.

Alrededor de las 14.00 hora local (5.00 GMT), su principal índice, el Kospi, se dejaba más de un 5,4 %, algo menos de 400 puntos, mientras el Kosdaq, que agrupa a tecnológicas y firmas de mediana capitalización, perdía casi un 5 %, algo menos de 40 puntos.

El gigante surcoreano de los chips Samsung Electronics se desplomaba casi un 8 %, y su rival SK hynix no se quedaba atrás, con una caída superior al 7,8 %.

Pérdidas cercanas al 3 % en Tokio

En Japón, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, continuaba a la baja y perdía cerca de un 2,9 % a una hora y media del cierre de la sesión.

El indicador, que cedía casi 2.000 puntos, se veía lastrado principalmente por las empresas tecnológicas y de semiconductores, con el apetito de los inversores mermado por el riesgo ante el aumento de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio, sumado a los nuevos aranceles de Estados Unidos.

China, en rojo

En la parte continental de China, los referenciales de Shanghái y Shenzhen se dejaban un 1,09 % y un 1,66 %, respectivamente, poco después de las 13.00 hora local (5.00 GMT), con el índice que mide el comportamiento de los trescientos principales valores de esos dos parqués, el CSI 300, bajando un 1,11 %.

Se sumaban a esa tendencia negativa los mercados de Pekín (-2,83 %), aunque en su caso la relevancia es menor debido a su reciente creación (2021) y a su enfoque en pymes, y Hong Kong, donde su índice de referencia, el Hang Seng, cedía un 1,21 %, lastrado principalmente por tecnológicas e inmobiliarias.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el referencial de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, se dejaba un 2,7 % minutos antes de la finalización de su jornada.

Sur y sudeste de Asia, con pérdidas

Las bolsas indias también registraban este viernes fuertes pérdidas en las primeras operaciones, con los principales indicadores, el Sensex de la Bolsa de Bombay y el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores, cayendo más de un 1 % en una sesión marcada por ventas generalizadas.

La caída borró unos 62.000 millones de dólares de capitalización bursátil, según estimaciones de medios financieros locales. La presión también alcanzó a las empresas de menor capitalización, con retrocesos de hasta el 1,5 % en los índices Nifty Midcap 100 y Nifty Smallcap 100.

La tendencia se replicaba a la misma hora en las principales plazas del Sudeste Asiático, aunque con bajadas moderadas en la mayoría de los parqués regionales. Indonesia (-1,66 %) y Filipinas (-1,22 %) registraban las pérdidas más acusadas, seguidas por Singapur (-0,44 %), Malasia (-0,44 %), Vietnam (-0,34 %) y Tailandia (-0,12 %). EFE

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