Las principales bolsas de Asia se hunden ante los nuevos aranceles de Trump

Compartir

3 minutos

(Actualiza al cierre de los parqués)

Bangkok, 24 jul (EFE).- Los principales mercados bursátiles de Asia registraron este viernes importantes pérdidas, superiores al 5 % en el caso de Seúl, arrastrados por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 60 países.

Los nuevos gravámenes, de entre el 10 y el 12,5 %, entraron en vigor a las 00:01 del viernes, hora del Este de EE.UU. (06:01 GMT), en sustitución del arancel global temporal del 10 %.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

Seúl, con caídas superiores al 5 %

El parqué surcoreano, donde las empresas de semiconductores tienen un gran peso, registró las caídas más dramáticas de la región.

El principal índice de Seúl, el Kospi, se dejó un 5,72 % o 406,27 puntos y quedó en 6.690,62 enteros, mientras el Kosdaq, que agrupa a tecnológicas y firmas de mediana capitalización, perdió un 5,32 % 42,06 puntos, hasta las 748,22 unidades.

El gigante surcoreano de los chips Samsung Electronics cayó un 7,59 %, y su rival SK hynix bajó un 8,34 %.

Pérdidas cercanas al 3 % en Tokio

En Japón, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,73 % o 1.811,45 puntos, hasta situarse en 64.611,15 enteros, lastrado principalmente por las firmas de semiconductores, entre ellas Advantest (-6,02 %) o Tokyo Electron (-4,99 %).

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,05 %, o 42,57 puntos, hasta 4.011,31 unidades.

Las caídas se contagiaron al sector del automóvil: el fabricante de vehículos Toyota perdió un 1,8 %, mientras sus rivales Honda y Nissan se dejaron un 1,95 % y un 3,04 %, respectivamente.

China, en rojo

En la parte continental de China, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 1,61 % tras ceder 62,58 puntos, hasta quedar en 3.814,2 enteros, mientras que el parqué de Shenzhen se dejó 348,63 unidades (-2,47 %) y finalizó con 13.774,68 puntos.

El referencial de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, se desplomó un 2,67 % al otro lado del estrecho de Taiwán, mientras que, en Hong Kong, el referencial Hang Seng cedió un 0,98 %.

Sur y sudeste de Asia, con pérdidas

Las bolsas de India también sufrieron pérdidas, y los principales indicadores, el Sensex de la Bolsa de Bombay y el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores, se dejaron cada uno un 0,43 %.

La tendencia se replicó en la mayoría de las principales plazas del Sudeste Asiático, con pérdidas en Indonesia (-1,88 %), Malasia (- 0,79 %), Vietnam (-0,78 %) y Filipinas (-0,03 %), aunque con ganancias en Singapur (0,12 %) y Tailandia (0,2 %). EFE

up-jdg-vec-igr-daa-mca/pcc