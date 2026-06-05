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Las remesas a Guatemala crecen un 7,5 % en los primeros cinco meses de 2026

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Ciudad de Guatemala, 5 jun (EFE).- Guatemala recibió 10.653 millones de dólares en remesas entre enero y mayo pasado, un 7,5 % más que en el mismo lapso del año anterior, según las estadísticas divulgadas este viernes por el Banco de Guatemala (central).

Solo en mayo pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país 2.221,4 millones de dólares, un 3,7 % más que en abril de este año, pero un 2,6 % menos que los 2.280,7 millones del mismo mes de 2025.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular.

Estos ciudadanos envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país.

Las autoridades de la banca central estiman que del monto total de las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.

Para 2026, el Banco de Guatemala calcula que las remesas familiares registrarán un incremento de alrededor del 5 %.

El año pasado las remesas alcanzaron una cifra récord de 25.530,2 millones de dólares, superior a los 21.510,2 millones de 2024. EFE

oro/ao/mt/jrh

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