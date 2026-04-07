Las reservas internacionales netas de El Salvador crecen un 3,27 % en 2026

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San Salvador, 7 abr (EFE).- Las reservas internacionales netas de El Salvador crecieron un 3,27 % en el primer trimestre de 2026, respecto a 2025, para alcanzar los 4.631,56 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este martes.

Los datos oficiales apuntan que las reservas netas crecieron 147,07 millones de dólares, respecto a los 4.484,49 millones computados en diciembre de 2025.

En enero, estas reservas crecieron 2,48 millones, en febrero 50,07 y 99,48 en marzo.

Del total de las reservas acumuladas, un total de 4.460,12 millones de dólares corresponden a reserva de moneda extranjera, de acuerdo con los datos del BCR y 310,62 a oro.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales de un país están constituidas por aquellos activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.

El Salvador y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo por 1.400 millones de dólares, que incluye medidas relacionadas con las reservas.

De acuerdo con la institución financiera internacional, el programa tiene por objeto «reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas». EFE

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