Las tormentas ponen en aviso amarillo al norte e interior de Portugal

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Lisboa, 14 jun (EFE).- Las tormentas y precipitaciones pusieron este domingo en aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, al norte e interior de Portugal, en una jornada en la que se registrará un descenso generalizado de las temperaturas tras varios días de avisos por calor.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su página web que ha emitido el aviso por las tormentas y precipitaciones en los distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém y Portalegre, varios de ellos colindantes con las comunidades autónomas españolas de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Por otro lado, se han retirado los avisos por calor en el país.

Entre las capitales de distrito, Beja, Évora y Santarém son las ciudades que registrarán las mayores temperaturas, con máximas en los 33ºC, seguidas por Castelo Branco (32ºC), Braga (32ºC) y Bragança (31ºC).

En Lisboa, las temperaturas podrán alcanzar los 30ºC, con la mínima en 18ºC.

Asimismo, cerca de una veintena de municipios del territorio peninsular de Portugal se encuentra en riesgo «máximo» de incendio rural, mientras que cerca de 60 están en nivel «muy elevado». EFE

cch