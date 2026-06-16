Las ventas al detalle en China caen por primera vez desde 2022

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El comercio detallista en China cayó en mayo por primera vez desde diciembre de 2022, en momentos en que el gigante asiático enfrenta un débil consumo doméstico, según cifras oficiales divulgadas este martes.

Las ventas cayeron un 0,6% interanual el mes pasado, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), después de un leve aumento de 0,2% en abril.

La economía china enfrenta tensiones por el débil consumo de los hogares, que hasta ahora no se recuperan tras la pandemia del covid-19, pese a un auge histórico de las exportaciones.

China se fijó como objetivo un crecimiento de entre 4,5% y 5% para este año, aunque el fuerte aumento del costo de la energía y la incertidumbre provocada por la guerra en Oriente Medio son obstáculos para esa meta.

Fu Linghui, estadístico de la ONE, reconoció en conferencia de prensa que las ventas se vieron afectadas por un «entorno internacional complejo y volátil» y «temperaturas elevadas y fuertes lluvias en el país (…) que interrumpieron la oferta y la demanda del mercado».

En tanto, la producción industrial mejoró ligeramente en mayo, con un aumento interanual de 4,5%, indicó la ONE.

Fue una mejora desde el 4,1% de abril, cuando se registró el ritmo de crecimiento más lento en casi tres años.

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