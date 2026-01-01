Las ventas de coches en Francia bajan un 5,02 % en 2025 con 1.632.154

París, 1 ene (EFE).- Las ventas de coches particulares nuevos en Francia cayeron un 5,02 % en 2025 respecto al año anterior con 1.632.154 unidades, anunció este jueves la plataforma de fabricantes PFA.

Si se toma de forma aislada diciembre de 2025, las matriculaciones ese mes disminuyeron un 5,84 % respecto al mismo mes de 2024 con 172.927 unidades, precisó PFA en un comunicado.

La mayor parte de los grupos automovilísticos sufrieron descensos en el conjunto del pasado año. En el caso de Stellantis, que había sido el líder del mercado francés en 2024, ese descenso fue del 7 % con 420.867 coches. Su cuota de mercado quedó reducida al 25,78 %,

En ese retroceso de Stellantis pesaron sobre todo las caídas de cuatro de sus principales marcas: Peugeot (-5 % con 221.001 coches), Fiat (-38,1 % con 20.255), Opel (-19,2 % con 32.290) y DS (-20,7 % con 14.280). Eso no pudo ser compensado con el ligero ascenso del 3,6 % de la marca Citroen (115.576).

Renault, el otro gran constructor del mercado francés, pasó a convertirse en ‘número uno’ en 2025 con una cuota del 26,35 % gracias a un incremento del 1,2 % de sus matriculaciones hasta 430.217.

El grupo Volkswagen, ‘número tres’ en Francia, experimentó una caída del 2,1 % a 252.980 automóviles.

Más marcados fueron los descensos de Toyota (-13,7 % a 116.221 coches), Ford (-12,1 % con 38.321), Daimler (-13,8 % con 46.084), Hyundai (-10,8 % con 79.609), Geely (-31,3 % con 14.086), Tesla (-37,4 % con 25.460) o Suzuki (-16,2 % con 20.173).

BMW fue una de las pocas excepciones en 2025, con un muy ligero aumento del 0,5 % de las matriculaciones hasta 87.214, y eso gracias a su marca Mini (+34,4 % con 26.302).

Al margen de los coches particulares, las ventas de furgonetas en Francia en 2025 retrocedieron un 5,59 % respecto al año anterior. EFE

