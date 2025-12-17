Latam Perú suspende seis rutas internacionales por cobro de tarifa en aeropuerto de Lima

3 minutos

Lima, 17 dic (EFE).- La aerolínea Latam Airlines Perú anunció este miércoles que suspendió cuatro rutas internacionales que fueron recientemente inauguradas y dos que iban a lanzarse en 2026 debido al cobro de una nueva tarifa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y Callao.

A través de un comunicado, la empresa indicó que ha suspendido las rutas de Lima hacia Orlando (Estados Unidos), Curazao (isla de los Países Bajos en el mar Caribe), Florianópolis (Brasil) y Tucumán (Argentina) y su cese será efectivo a partir del 29 de marzo de 2026.

Además, confirmó que también se cancelan dos rutas que estaban previstas para lanzar el año que viene; Guatemala y Belo Horizonte (Brasil).

«Esta difícil decisión obedece a la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esta nueva tarifa, que los pasajeros en conexión deben afrontar desde el pasado 7 de diciembre, resta competitividad al hub de Lima y compromete la viabilidad de estas operaciones», sostuvo Latam.

El concesionario Lima Airport Partners (LAP) determinó que a partir del 7 de diciembre, los pasajeros que hagan uso del aeropuerto, que se inauguró hace seis meses, están obligados a pagar una tarifa de 10,05 dólares para vuelos internacionales y de 6,32 dólares para viajes nacionales.

Latam indicó que estas rutas fueron diseñadas con un enfoque de conectividad regional, puesto que en ellas, los pasajeros internacionales en conexión, que usan Lima como punto intermedio, «son fundamentales para cubrir la demanda requerida y poder mantener estos vuelos directos que benefician al Perú».

«La aplicación de una TUUA de transferencia internacional para estos pasajeros coloca a Lima en una posición desfavorable frente a otros hubs, como Bogotá y Panamá, que también están buscando a estos usuarios; que no cobran esta tarifa, que tienen mejores tiempos de conexión y más destinos que Lima», agregó la compañía.

El director ejecutivo de Latam Airlines Perú, Manuel van Oordt, apuntó en el comunicado difundido que tras 26 años de presencia en el país andino, ven con preocupación las condiciones que enfrenta el sector y que «desalientan un proceso de inversión sostenido en el tiempo».

«La puesta en vigor de una tarifa sin una correcta evaluación técnica de su impacto en la industria de la aviación, vuelven inviables rutas que se sustentan fuertemente en los pasajeros en conexión, incluyendo los vuelos recientemente inaugurados», agregó Van Oordt.

Hace un mes, las aerolíneas reunidas en la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) anunciaron que impugnarán las nuevas tarifas del aeropuerto porque afecta su competitividad. EFE

pbc/mmr/gpv