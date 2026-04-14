Latinoamérica, al ritmo actual, solo alcanzaría el 19 % de los ODS en 2030, alerta Cepal

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Santiago de Chile, 14 abr (EFE).- Al ritmo actual y en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la fragmentación geopolítica, Latinoamérica solo cumpliría el 19 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, aseguró este martes la Cepal, que urgió a los gobiernos latinoamericanos a fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional.

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, reconoció que el escenario global actual, marcado por «el agravamiento de enfrentamientos bélicos, la competencia por la hegemonía militar, económica y tecnológica y el cuestionamiento abierto al multilateralismo», plantea «grandes dificultades al cumplimiento de la Agenda 2030».

«Quedan menos de cinco años del plazo previsto para el cumplimiento de la Agenda 2030 y serán años complejos», aseguró el economista en la inauguración en Santiago de Chile del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

«Frente al peligro que representa un mundo sin reglas, donde simplemente impera la regla del más fuerte, es fundamental fortalecer la acción multilateral, la cooperación y las alianzas entre quienes sí están dispuestos a seguir enarbolando la bandera del desarrollo sostenible», añadió.

Los ODS son 17 metas adquiridas en 2015 por 193 países, que constituyen la agenda mundial en materia social hasta 2030 y plantean políticas globales orientadas a erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad, así como fortalecer la educación, la salud, la cultura, la equidad de género y la protección del medioambiente.

En su última estimación realizada en 2025, la Cepal pronosticó que se cumpliría el 23 % de los metas, pero este año rebajó su proyección.

Entre las causas para la revisión a la baja se encuentran, además del complejo escenario internacional, «el deterioro de las capacidades institucionales, la falta de priorización de algunos objetivos y metas, las limitaciones de financiamiento y de margen fiscal, el peso de la deuda y, muy especialmente, el bajo nivel de crecimiento de varios países de la región», de acuerdo al organismo de Naciones Unidas.

Del total, un 42 % de las metas avanza en la dirección correcta, pero a un ritmo demasiado lento, y un 39 % se encuentra en situación de estancamiento o retroceso en comparación con 2015, según la Cepal.

«Este no es momento para la timidez, la indecisión o la ambigüedad, precisamente porque las circunstancias son adversas, la acción debe ser decisiva», concluyó Salazar-Xirinachs.

Latinoamérica, considerada la región más desigual del mundo, cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 2,4 % y la Cepal espera que la expansión sea del 2,3 % este año. EFE

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