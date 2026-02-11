Lavrov asegura que Rusia respetará los límites del START III mientras EE.UU. haga lo mismo

Moscú, 11 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país respetará los límites contemplados por el tratado de desarme nuclear START III, que expiró hace una semana, mientras Estados Unidos haga lo mismo.

Al intervenir ante la Duma o cámara de diputados, Lavrov recordó que EE.UU. nunca respondió a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de prolongar un año, como mínimo, el cumplimiento del tratado.

Con todo, aseguró, Rusia parte de que «esa moratoria anunciada por el presidente se mantiene, pero sólo mientras EE.UU. tampoco supere los citados límites».

El Tratado firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años, establece los siguientes límites: un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire.

La pasada semana Lavrov advirtió que «ha surgido un vacío» en materia de desarme con la expiración del START, aunque añadió que «Rusia prefiere el diálogo» para garantizar la estabilidad estratégica con la firma de un nuevo tratado.

Mientras, China aseguró el pasado viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en negociaciones nucleares con Rusia y EE.UU.

«Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento», sostuvo el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme, mientras Moscú dice respetar la postura de Pekín y exige también la participación en el futuro tratado de Francia y el Reino Unido. EFE

