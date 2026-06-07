León XVI oficiará una misa multitudinaria en su segundo día en España

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El papa León XIV oficiará este domingo una misa al aire libre en pleno centro de Madrid, que se espera reúna a más de un millón de personas, en su segundo día de visita a España.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, que recibieron al papa el sábado a su llegada a la capital española, se unirán a los fieles en la emblemática plaza de Cibeles para la misa.

Las autoridades prepararon un enorme dispositivo logístico y de seguridad para la ceremonia, tras la cual León XIV encabezará la procesión del Corpus Christi.

Más de 30.000 claveles, en su mayoría amarillos y blancos —los colores de la bandera del Vaticano— adornarán el recorrido de la procesión formando una elaborada alfombra floral.

Se prevé que miles de fieles, incluidos peregrinos de toda España y del extranjero, vuelvan a abarrotar las calles del centro de Madrid el domingo para ver al pontífice a bordo del papamóvil después de la misa.

El papa tiene previsto otros actos multitudinarios durante su visita de siete días a España, bastión histórico del catolicismo en Europa donde la práctica religiosa ha disminuido considerablemente en las últimas décadas

El domingo por la tarde León XIV tendrá un encuentro con figuras de la cultura, el deporte y la economía.

El sábado, medio millón de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron en las zonas aledañas al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid para una vigilia de oración junto al papa.

El pontífice fue recibido en el Palacio Real de Madrid, donde llamó a poner fin a las «narrativas divisivas y polarizantes» y a las «simplificaciones estériles» en la primera jornada de su visita a España, centrada en la migración, un tema que ha polarizado el debate.

En el vuelo hacia Madrid, el pontífice de 70 años abordó una de las principales cuestiones de su viaje, los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, con cuyas víctimas tiene previsto reunirse estos días.

«Los abusos son una llaga todavía abierta», dijo.

León XIV se desplazará el martes a Barcelona, donde oficiará una misa en la Sagrada Familia, convertida desde hace unos meses en la iglesia más alta del mundo.

El papa finalizará su visita el jueves y viernes en las islas Canarias, principal puerta de entrada a España de migrantes irregulares, donde hará un homenaje a los miles de ellos que han muerto en la peligrosa travesía por el Atlántico.

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