Letonia investiga el impacto de un dron en el lago Dridzis

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(Actualiza con declaraciones de la primera ministra en funciones)

Berlín, 23 may (EFE).- Las autoridades de Letonia investigan lo que podría ser un nuevo incidente con un dron en su territorio, después de que un artefacto explotara sin causar heridos este sábado al entrar en contacto con el agua del lago Dridzis, en el sureste del país báltico.

La primera ministra en funciones de Letonia, Evika Siliņa, confirmó el incidente en su cuenta de X, en la que dijo estar en «contacto con los servicios responsables que están trabajando en el área del lago Dridzis, en el municipio de Krāslava, tras la caída y explosión de un dron en el lago».

«Espero de los servicios la información más detallada posible sobre las circunstancias del incidente y las acciones posteriores. Invito a los residentes a seguir la información oficial», agregó.

Según informó la radiotelevisión letona LSM, que citó a la Policía, alrededor de las 08.00 locales (5.00 GMT), «el aparato explotó al entrar en contacto con el agua» y «no hubo heridos».

La LSM describió el artefacto como un dron e indicó que la Policía fue informada de lo sucedido por los vecinos de la zona afectada.

«Se han encontrado los restos de lo que podría ser un dron», indicó el citado medio, que agregó que las autoridades se disponen a «inspeccionar» una zona «extensa», para lo cual hay desplegado un dispositivo con unidades policiales, bomberos, servicios de rescate y el Ejército.

Letonia se encuentra en una situación política convulsa tras la dimisión el pasado 14 de mayo Siliņa, que perdió la mayoría parlamentaria después de que criticara a su ministro de Defensa, Andris Spruds, por su reacción ante la entrada de drones ucranianos en el espacio aéreo letón.

Dos drones ucranianos impactaron en infraestructura energética de Letonia debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia. EFE

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